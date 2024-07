Funnel tromba marina nubifragi e raffiche di vento ad oltre 100 all’ora a Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) PuntaTerme (), 3 luglio 2024 – Grande apprensione questa mattina a PuntaTerme, dove unaha devastato uno stabilimento balneare (Bagno Federico), arrecando gravissimi danni. Il maltempo di oggi si è concentrato sulla costa e non sono inmancati forti acquazzoni, con accumuli che in alcune località del litorale come per esempio Porto Corsini eRomea, hanno sfiorato i 40 millimetri, nonché condiad100 chilometri orari.alla, durante il transito del sistema temporalesco multicellulare si sono formati alcuni ‘’ o ‘nubi ad imbuto’ (si differenziano dalle trombe marine per il fatto che sono, per così dire, 'tagliate' a metà e non toccano la superficie dell’acqua), visibili anche ad alcune decine di chilometri di distanza.