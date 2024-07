Francesco ‘Sandokan’ Schiavone torna al 41 bis Chiusa la collaborazione tra la Procura e l’ex boss dei casalesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Napoli, 3 luglio 2024 – Finisce dopo appena pochi mesi latra ladi Napoli ecapoclan dei, detto. Di conseguenza, gli inquirenti hanno revocato il programma di protezione che gli era stato concesso. Il motivo sarebbe relativo alle dichiarazioni rilasciate dal, che sarebbero state ritenute inutili. Il ministero della Giustizia ha pertanto disposto il ritorno alla detenzione in regime di 41 bis, come richiesto dai pm anticamorra coordinati daltore Nicola Grattieri. Chi èè stato arrestato nel 1988, venendo poi condannato all’ergastolo per numerosi omicidi. A marzo di quest’anno il suo pentimento: gli inquirenti ritenevano che le sue dichiarazioni potessero rivelarsi utili per far luce su alcuni casi irrisolti, come l’omicidio del fondatore del clan Antonio Bardellino in Brasile, o sull’intreccio tra camorra e politica.