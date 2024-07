Firenze | arrestato 41enne evaso dai domiciliari Fermata alle Cascine una 31enne ricercata

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un uomo di 41 anni, fiorentino,quattro mesi fa dagli arresti, cui era sottoposto per reati contro il patrimonio, è stato ritrovato e. L'uomo non solo dovrà rispondere del reato di evasione ma anche scontare una condanna definitiva a 4 anni di reclusione: per questi motivi è stato accompagnato nel carcere di Sollicciano L'articolodaiunaproviene daPost. .