Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli al cinema

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il film, disponibile aldal 29 agosto con 01 Distribution sarà presentato in anteprima al 70° Taormina Film Fest Verrà presentato in anteprima alla 70° edizione del Taormina Film Fest come film di chiusuranon cidi, brillante commedia dolce amara con protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano, aldal 29 agosto con 01 Distribution. Pilar Fogliati, dopo l’exploit del suo primo film da protagonista e regista (Romantiche), che le è valso il Nastro d’Argento e due Globi d’Oro, e Filippo Scicchitano, attore rivelazione di Scialla! (Francesco Bruni, 2011), interpretano una coppia di novelli sposi alle prese con una primadi nozze che si tramuterà in un viaggio notturno capace di far riflettere – tra una risata e l’altra – sul matrimonio, i suoi compromessi e sull’eterno mistero dell’amore.