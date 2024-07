Festival della pallamano Cingoli presente in massa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024)Una folta rappresentanzaPolisportivafino a domenica è impegnata nel XXIa Misano Adriatico, con appendice pure a Riccione. A Misano la Polisportiva ha la squadra femminile che, vinto il titolo Marche-Abruzzo Under 15, è nelle finali nazionali nel girone con Oderzo, Tushe Prato e Camerano. Affiancano coach Albano Cocilova il responsabile del vivaio Simone Ciattaglia e il dirigente accompagnatore Andrea Giulianelli. Col suo vice Davide Ciattaglia e il segretario Mirco Mazzieri, Cocilova guida pure l’Under 13 femminile nel torneo Open in cui figurano Brixen, Chiaravalle, Oderzo, San Martino, Laugen, Sassari, Ariosto Ferrara e Villacidro (mista). Due i team maschili Under 15, tecnici Emanuele D’Agostino e Hakim Jaziri, dirigente Rossano Biagini, nel Torneo Open strutturato in due gironi: la Polisportiva B è con Bondone, Grosseto e Team Mascalucia; la Polisportiva A con Albatro Siracusa, Lanzara e Carpi.