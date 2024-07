Ferragni è tracollo | chiude il negozio di Milano

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tremano i fan di Chiara: il suo storicodi via Capelli, a due passi da Corso Como e piazza Gae Aulenti, potrebbere per sempre già ad agosto. La notizia, lanciata dal settimanale Chi, ha fatto il giro del web in poche ore, scatenando un tam tam di indiscrezioni e ipotesi sul perché di questa decisione tanto dras .