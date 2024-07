Fava pecorino e un po’ di storia antica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Con buona pace dei toscani, per cui la parola è sinonimo di stupido o sempliciotto, laè una leguminosa di pregio, diffusa fin da tempi antichissimi in tutto il bacino del Mediterraneo, che in Italia è popolare soprattutto nel Centro-Sud, dove sono concentrati i tre quarti della produzione, e anche quelle più ricercate e le più precoci. Non è raro, infatti trovare sul mercato baccelli freschi già nel periodo invernale, anche se la stagione ufficiale va da marzo a luglio. Parte integrante della dieta mediterranea fin dalla prei, è un legume originario probabilmente dell’Africa settentrionale e ne sono stati ritrovati resti sia in villaggi neolitici che in tombe egiziane del 2400 a.C.; ma fu coltivato anche in Europa fin dai tempi più remoti ed era noto ai Sumeri, agli Ebrei e ai Greci.