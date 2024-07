FAMILY FEUD | INSINNA ACCENDE IL PRESERALE DI LA7 CON IL QUIZ GIÀ CONDOTTO DA MIKE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La7 mette la ciliegina sulla torta sui nuovi palinsesti e decide dire in modo serio il. Lo farà con, il game show con Flavioin onda dall’autunno. Sirà la fasciache finora non ha trovato una valida alternativa all’offerta della concorrenza e al tempo stesso si potenzierà ulteriormente il TgLa7, già salito di suo. La notizia, anticipata da Tvblog, vede il trasloco nell’emittente di Urbano Cairo diche ha chiuso la sua esperienza in Rai. Un volto in linea con il target di riferimento di La7.è un format molto amato in Usa dove va in onda dagli anni ’70. In Italia è arrivato con il titolo Tutti per Uno su Canale 5 conBongiorno negli anni ’90. In che cosa consiste? Due famiglie sono chiamate ad indovinare le risposte più comuni date dal pubblico durante alcuni sondaggi di opinione.