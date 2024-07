Ex Ilva truffa allo Stato | dieci indagati c' è anche l' ex Ceo Morselli

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito nelle province di Taranto, Bari, Milano, Monza-Brianza e Modena un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla Procura di Taranto nei confronti di 10 persone (amministratori, procuratori, dipendenti e collaboratori pro tempore di Acciaierie d'Italia, società, attualmente in amministrazione straordinaria che gestisce lo stabilimento exdi Taranto). Sonoper il reato di. Dalle indagini è emersa una “artificiosa manipolazione dei dati afferenti alle emissioni di CO2 riconducibili alle attività di AdI spa e poste in essere in epoca precedente la sottoposizione della società alla procedura di amministrazione straordinaria”, quest’ultima scattata lo scorso febbraio con la nomina dei commissari da parte del Mimit.