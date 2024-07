Estorsioni usura e spaccio Blitz antimafia a Latina 25 indagati

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) AGI -, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di sostanze stupefacenti. Sono i reati contestati a vario titolo ai 25 destinatari di una ordinanza di misure cautelari, emessa dal gip di Roma su richiesta della Direzione distrettualea carico di alcuni appartenenti ad una associazione mafiosa radicata ad Aprilia, in provincia di. La vasta operazione è condotta dalla Direzione investigativae dal Comando provinciale del Carabinieri di. Nel corso delle indagini, avviate nel marzo 2018, sono stati raccolti "elementi gravemente indiziari" in ordine alla esistenza di "una associazione mafiosa operante nel territorio di Aprilia e comuni limitrofi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, avente come finalità quella di commettere più delitti": traffico di sostanza stupefacente, estorsione aggravata, rapina, lesioni e minaccia utili ad imporsi sul territorio ed ottenere il sostentamento di affiliati detenuti;ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria nel confronti di commercianti e imprenditori per somme di denaro cospicue; detenzione e porto di armi.