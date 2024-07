Endless Love anticipazioni al 12 luglio | Emir e Nihan sono vivi

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 3 luglio 2024)dall’8 al 12. Nonostante Nazif non sia riuscito a impedire lo schianto,. Tufan accompagna Zeynep in clinica perché abortisca. Mentre l’uomo si allontana per un momento, la ragazza incontra Asu, alla quale racconta cosa sta succedendo. Asu l’aiuta a fuggire. Le due donneperò costrette .