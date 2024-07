Elezioni in Mauritania confermato il presidente Ghazouani Lo sfidante Abeid contesta i risultati

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 3 luglio 2024) IldellaMohamed Ouldsi èin carica vincendo al primo turno ledel 29 giugno. Con il 56,1% delle preferenze, ha ottenuto il suo secondo mandato quinquennale, proprio nell’anno in cui è anchedi turno dell’Unione Africana. Dei 2 milioni di elettori ha votato il 55,39%, una cifra inferiore alle precedentidel 2019. Al secondo posto col 22,1% si è piazzato il suo rivale principale, Biram Dahdella coalizione Sawab–RAG. Ha preso il 12,7% il terzo dei sette candidati, Hamadi Ould Sid’ El Moctar del partito Tewassoul. La denuncia diperò non ci sta. Denuncia la frode e definisce questa tornata come un “golpe elettorale”. Comunque, prima di decidere il suo corso di azione ha dichiarato di attendere lo scrutinio dei suoi collaboratori.