E-commerce e digital marketing | un connubio indispensabile per il successo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) - Arezzo, 3 luglio 2024 – Da quando l'economiae ha modificato le abitudini di acquisto dei consumatori, il commercio online ha dimostrato di poter creare opportunità molto più solide rispetto i classici negozi fisici. Oggi gli e-hanno infatti la capacità di assicurare una esposizione senza precedenti, ma per avereonline è necessario sapere come cogliere tutte le opportunità che possono scaturire da questa innovativa forma di commercio. Forte dei tanti vantaggi riconosciuti allo shopping online, oggi qualunque attività commerciale non può fare a meno di disporre di un e-store. Un negozioe offre all'azienda una vetrinae di primo piano, che se da un lato non prevede necessariamente la presenza di un negozio offline, dall'altro può contribuire a incrementare le opportunità di ogni classico punto vendita fisico.