Due dottorandi dell’Università di Pisa premiati

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 - IdiLorenzo Pippi e Giulia Scimone si sono aggiudicati due dei quattro premi in palio al V Convegno annuale dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie ‘AISSA#under40’. Il congresso si è svolto all’Università degli Studi di Firenze il 26-27 giugno scorsi e vi hanno partecipato oltre 250 giovani scienziati e scienziate. Lorenzo e Gilia, 27 e 26 anni, fanno parte del gruppo di ricerca della Patologia vegetale del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali. Lorenzo ha ricevuto il “Premio Miglior Short Communication”, con una presentazione dal titolo “Quality and safety of baby leaf lettuce grown in floating system with different nitrogen and salt conditions can be assessed by hyperspectral data”, relativa a un lavoro condotto nell’ambito dello Spoke 9 (Nuove tecnologie e metodologie per la tracciabilità, la qualità, la sicurezza, misurazioni e certificazioni per valorizzare e tutelare la tipicità nelle filiere agroalimentari) del Centro Nazionale Agritech finanziato dal PNRR.