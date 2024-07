Dl Coesione Fitto | Nessuna logica di esclusione c’era l’ok della conferenza unificata

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 03 Luglio 2024, 14:00 Dopo la fiducia posta dalla Camera per il decretodi ieri sera, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche die il Pnrr, Raffaele, è intervenuto in Aula dove sono in corso le votazione sugli ordini del giorno. In merito alla sottoscrizione L'articolo Dl: “di” proviene da Il Difforme. .