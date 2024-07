Decreto svuotacarceri 2024 oggi in Cdm sconti di pena e affidamento a comunità esterne per contrastare il sovraffollamento

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nella giornata di, durante il Consiglio dei Ministri programmato per le 17, si tratterà anche del". Pene alternative per i detenuti per reati minori, possibilità didei detenuti ae possibilità di far scontare laai detenuti stranieri nei .