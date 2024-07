Dal revival dell’Unione a Biden la sinistra ha fiducia nel passato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Fino a pochi giorni fa ero convinto di avere capito tutto. Mi sembra che bastasse mettere in fila i fatti. L’incapacità della destra di nascondere la sua natura e le sue intenzioni, a cominciare dal desiderio di fare cappotto con la riforma costituzionale. Il fatto che una simile tentazione avesse già portato alla rovina numerosi e anche più scaltri predecessori di Giorgia Meloni, con l’aggravante, stavolta, di un contesto interno e internazionale fatto di saluti romani in sezione, amici ungheresi in Europa e golpisti americani a un passo dalla Casa Bianca. La spinta a coalizzarsi che tutto questo avrebbe prodotto nel fronte delle opposizioni, cementato dalle ottime ragioni della battaglia costituzionale. Non che non vedessi tutti i limiti dell’attuale leadership del Partito democratico e del modo in cui si era arrivati fin qui, ma i passi avanti mi sembravano indiscutibili, almeno se misurati a partire dalla scorsa legislatura, e in particolare dal punto più basso mai raggiunto dallaitaliana, con l’esaltazione di Giuseppe Conte quale unico possibile candidato alla guida del governo.