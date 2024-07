Da Simona Molinari a Cristina Donà | ecco i primi nomi del ‘Pem! Festival diretto da Enrico Deregibus

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) photo credits Riccardo PiccirilloSAN SALVATORE MONFERRATO –, raffinata interprete e autrice che ha saputo portare il jazz al grande pubblico; Andrea Mirò, talentuosa cantautrice,re d’orchestra e polistrumentista;, nome simbolo della scena italiana non solo indipendente; Lamante, rocker veneta rivelazione dell’anno. È tutto al femminile il primo gruppo di ospiti annunciati per la 19a edizione del “PeM!– Parole e Musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni che da fine agosto a inizio ottobre toccherà varie località, a partire da San Salvatore Monferrato (comune capofila), con la direzione artistica disarà di scena il 24 agosto alle 21 a San Salvatore Monferrato, Lamante il 30 agosto a Camagna, Andrea Mirò il 6 settembre a Rive (Vc),il 10 settembre al Country Sport Village di Mirabello Monferrato, .