D10s in the street a Napoli tre giorni di eventi tra sport e sociale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiArriva “in the”, una tre-digratuiti fra, inclusione e aggregazione in programma alla Rotonda Diaz sul Lungomare difra venerdì 5 e domenica 7 luglio per celebrare i 40 anni dall’arrivo in città di Diego Armando Maradona. Quarant’anni esatti da quel “Buonaseratani” con cui il 5 luglio 1984 il più grande calciatore di tutti i tempi, scomparso nel novembre 2020, salutò i 75 mila paganti accorsi allo Stadio (allora) San Paolo disolo per salutarlo e vederlo da (molto) lontano e per pochi minuti. L’iniziativa “in the”, organizzata e promossa dallo storico general manager e amico di Maradona Stefano Ceci con Fabbricanti di emozioni di Raffaele Iavazzi, DAM10 di Enzo Ciardi e Sergio Errico eAcademy di Gennaro Di Scala, il Comitato regionale Csain Campania, Zeus e con il patrocinio del Comune di, è dedicata ai bambini, perché Maradona aveva molto a cuore proprio loro, in particolare gli orfani e i bambini a rischio: non a caso Diego ripeteva spesso: “Voglio diventare l’idolo dei bambini poveri diperché loro sono com’ero io da bambino a Buenos Aires”.