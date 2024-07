Come funzionano gli occhiali da computer e quando usarli

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 3 luglio 2024)si lavora alper un certo periodo di tempo ogni giorno, per chi gioca tante ore davanti lo schermo e lo fa sopratutto di notte, potrebbe soffrire di affaticamento agli occhi, visione offuscata, occhi arrossati e altri sintomi della "vision syndrome" o CVS o, in italiano, sindrome da visione al. Questo perché il lavoro che fanno gli occhiguardano uno schermo è diverso da qualsiasi altra attività. Per chi ha meno di 40 anni, l'affaticamento agli occhi o la visione offuscata potrebbe dipendere dall'incapacità degli occhi di rimanere accuratamente focalizzati sullo schermo oppure dalla difficoltà a cambiare la messa a fuoco dalla tastiera allo schermo e viceversa per periodi prolungati. Questi problemi di messa a fuoco sono spesso associati alla CVS.