Come diventa la piazza del Mausoleo di Augusto | “È il più grande cantiere archeologico mai aperto a Roma”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 3 luglio 2024) IldiImperatore sono attualmente al centro di un imponente progetto di restauro e riqualificazione che darà un volto nuovo a un monumento così importante, ma per troppo tempo dimenticato. I lavori del primo lotto termineranno entro il 2024, in tempo per l'inizio del Giubileo. .