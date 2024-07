Colangelo Accenture | La banking conference su Sky è per noi un salto quantico

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il responsabile financial services della società di servizi per il debutto dellain Tv Si è svolta oggi a Milano la decima edizione dell’, “Prompt- Reinventare la banca nell’era dell’AI”, per la prima volta in diretta televisiva sui canali Sky: “Sbarcare in televisione è un un