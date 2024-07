Cobolli-Tabilo in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Flaviose la vedrà contro Alejandronel secondo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Il tennista azzurro ha ottenuto una grande vittoria all’esordio contro Hijikata e non vuole smettere di sognare. Non sarà facile battere un giocatore in forma come il cileno, fresco di titolo a Maiorca, debutto in top 20 e vittoria ai danni del beniamino di casa Evans al primo turno. Allo stesso tempo, l’ostacolo non sarà insormontabile epotrà giocarsi le sue carte. Flavio ha vinto l’unico precedente, sulla terra rossa di Madrid pochi mesi fa. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 4 luglio come secondo match dalle ore 12:00 sul campo numero 14.