Classifica Tour de France 2024 | Pogacar ha un buon vantaggio su Evenepoel e Vingegaard 9 Ciccone

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ladeldeè rimasta invariata nelle posizioni di vertice al termine della quinta tappa. La frazione di 177 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Saint Vulbas era pensata per i velocisti e non ha nascosto particolari insidie per i big in lotta per la conquista dell’ambito trofeo, nonostante un po’ di pioggia e di vento che hanno caratterizzato la giornata. Tutto si è risolto con una volata di big e i distacchi tra gli uomini disono rimasti invariato. Tadejha conservato la maglia gialla, anche se ha avuto un brivido quando ha evitato l’impatto con uno sparti traffico per pochi centimetri. Il fuoriclasse sloveno, trionfatore all’ultimo Giro d’Italia e a caccia della doppietta, svetta in testa alla graduatoria con 45 secondi dinei confronti del belga Remco, mentre il danese Jonas(Campione in carica) si trova a 50” dal suo grande rivale.