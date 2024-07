Cina | 28 milionesima auto esce da linea di produzione FAW-Volkswagen

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Changchun, 03 lug – (Xinhua) – FAW-mobile Co., Ltd., una joint venture pervetture tra la cinese FAW Group Co., Ltd. eAG, ha annunciato di aver prodotto 28 milioni di veicoli fino a oggi. Il traguardo del 28 milionesimo veicolo e’ stata una nuova versione del modello Magotan, fabbricata nella base didell’azienda a Changchun, capoluogo della provincia nord-orientale cinese del Jilin. Negli ultimi trent’anni, FAW-si e’ espansa da un unico marchio con un solo modello a tre marchi che offrono oltre 30 modelli di veicoli a carburante e a nuova energia, secondo l’azienda. Nel frattempo ha creato quasi 500.000 posti di lavoro. Pan Zhanfu, presidente della societa’, ha dichiarato che l’azienda ha compiuto progressi significativi nello sviluppo di prodotti a nuova energia, nella trasformazione digitale e nell’innovazione del modello commerciale.