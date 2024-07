Chivu | All’Inter ho imparato TUTTO da Mourinho su Thiago Motta alla Juve dico QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le parole di Cristian, ex allenatore dell’Inter Primavera, sul suo futuro dopo l’addio al club nerazzurro. I dettagli Cristian, ex allenatore dell’Inter Primavera, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. SU– «Abbiamo fatto il Supercorso a Coverciano insieme e ogni tanto lo sento, ci scriviamo per i complimenti. Dunque scrivo molto più .