Chi è Andrea Bisciotti il fidanzato di Chiara Ferragni | ecco la prima foto insieme

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lo scoop di Diva e Donna sta facendo il giro della rete:paparazzata al mare in compagnia deled alcuni bambini in vacanza. Chi è? Quello che sappiamo suldiè un ortopedico 31enne che avrebbe “rapito” il cuore dinonostante "Chi è, ildila" L'articolo Chi è, ildilaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. .