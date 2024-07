Caso Vannacci gip militare Roma archivia accuse per istigazione a odio razziale

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – Il gipdi, a scioglimento della riserva formulata ieri per le due denunce presentate in merito al libro "Il mondo al contrario" del generale Roberto, le hate con riferimento ai fatti contestati, fatta eccezione per una eventuale diffamazionerelativa ad uno specificomenzionato nel testo, per il .