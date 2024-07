Caso Scurati | Serena Bortone sospesa dalla Rai per sei giorni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 3 luglio 2024)Licenziata, come avrebbe forse voluto l’Amministratore Delegato Roberto Sergio, no, masì. IlAntoniocosta seidi sospensione a. E’ quanto avrebbe deciso la Rai, come riferisce La Stampa, in merito all’ormai nota vicenda che coinvolse la conduttrice di Che Sarà dopo la mancata partecipazione nel suo programma dello scrittore con un monologo sul 25 aprile. L’azienda aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti della– fece sapere Sergio – “in riferimento al post pubblicatogiornalista sui propri profili social il 20 aprile in merito alla vicenda. Come da prassi nella contestazione si chiedono alla giornalista eventuali giustificazioni e chiarimenti”.