Cari sumeri giù le mani dalla nostra ruota

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un saggio riscrive la storia della più fondamentale delle invenzioni: la rivoluzione nella tecnologia dei trasporti non avvenne in Mesopotamia, come ancora dicono quasi tutti i manuali, bensì nelle steppe europee. E ci permise di conquistare il mondo. .