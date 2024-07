Camera | Giunta elezioni convalida eletti in 145 collegi uninominali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug (Adnkronos) - Ladelledellaha "deliberato di proporre la" deglinei "nelle circoscrizioni dalla prima alla 28/esima". Lo ha annunciato all'aula di Montecitorio il presidente di turno Fabio Rampelli, spiegando che "ladelleha verificato non essere contestabili le" nei casi esaminati. Si tratta di "una prima, importante, fase di verifica" al termine di "un lavoro durato circa 12 mesi", ha poi detto il presidente dellaFederico Fornaro (Pd) sottolineando che laè arrivata per "145su 147". Fornaro ha poi aggiunto: "A seguito dei ricorsi è stata deliberata l'apertura di una istruttoria per 4. Due sono giunte a conclusione, per 2 allo stato sono ancora in corso" le istruttorie come "in corso è anche l'istruttoria per la ripartizione Estero".