Camera bilancio interno approvato all' unanimità il consuntivo 2023 | avanzo di 50 milioni di euro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si chiude con un saldo positivo tra entrate e uscite di circa 49,7diil contoper l'eserciziodelladei deputati,oggi all'in Ufficio di Presidenza. Nella seduta odierna è stato ancheildi previsione per il 2024 e per il triennio 2024-2026, che riduce di oltre 10dila spesa di funzionamento. Se nelera di 526,7di, nel 2024 è scesa a 516,3di. Sempre dalprevisionale emerge un'ulteriore riduzione della spesa di funzionamento, nel 2026, di circa 1 milione dirispetto al 2024, per effetto della quale i costi si assestano a 515,5di. Diminuisce anche la spesa per l'acquisto di beni e servizi, in circa dieci anni, di 43,8die, in termini percentuali, del 33,2 per cento.