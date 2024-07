Cambio generazionale alla guida di Icam

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024), la storica azienda che produce e commercializza cioccolato e semilavorati del cacao annuncia un importantenella dirigenza con l'ingresso in cda della terza generazione della famiglia Agostoni, Giovanni, Sara e Luca. A loro, che già lavoravano in azienda - precisa una nota - si affiancherà Adelio Crippa come direttore generale e amministratore delegato, come "garante della continuità aziendale" spiega lui stesso. Il nuovo presidente sarà Giovanni (già Global Sales & Marketing director) mentre Angelo Agostoni resta con il ruolo di presidente onorario. "Il mio obiettivo sarà portare avanti lo straordinario lavoro compiuto fin qui da coloro che mi hanno preceduto. Penso ad Angelo che, insieme a mio padre Plinio (vicepresidente, scomparso il 6 marzo scorso, ndr), sono stati il motore che ha alimentato la crescita di questa azienda e dei valori di etica e rispetto che la rappresentano".