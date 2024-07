Calcio | Copa America Pari Brasile con Colombia ai quarti con Uruguay

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Munoz risponde a Raphinha; Danilo titolare, Douglas Luiz ed Ederson in scena nel finale. ROMA - Continua a non brillare ilin. Nell'ultima gara della fase a gironi, al Levi's Stadium di Santa Clara, i verdeoro hanno pareggiato, 1-1, contro la. Brasiliani subito avanti c .