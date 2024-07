Borse | l' Europa avanza con Parigi +15% e Milano +13%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Leeuropeeno all'indomani dei record toccati dagli indici americani e da un certo ottimismo su un taglio dei tassi da parte della Fed dopo le parole del presidente Jerome Powell. Nel pomeriggio l'attenzione sarà rivolta al sondaggio Adp sulle buste paga, in vista del dato sui payrolls venerdì, all'Ism servizi e ai verbali dell'ultima riunione Federal Reserve in una seduta in versione ridotta dato che Wall Street domani sarà chiusa per l'Independence Day. Sui mercati si respira ottimismo anche in politica in vista del voto domenica in Francia: c'è fiducia che il fronte di Marine Le Pen possa non ottenere la maggioranza dei seggi in Parlamento. Non a casoè il miglior listino (+1,56%) e lo spread Oat-Bund è tornato sotto soglia 170, a 167 punti base.