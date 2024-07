Blitz a Chinatown | centri massaggi a luci rosse e manodopera clandestina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prato, 3 luglio 2024 – Operazione Alto impatto: è stata chiamata così l'attività investigativa che ha portato la squadra mobile al controllo di alcuni appartamenti e attività dislocate nell’area di. Sotto la lente degli agenti sono finiti tre appartamenti e tree benessere, condotti da alcuni cittadini cinesi. Secondo alcune fonti, in realtà all'interno deiveniva favorita anche un'attività di prostituzione con l'impiego di personale irregolare sul territorio. Durante il, gli agenti hanno controllato 25 persone di cui 2 sono state denunciate per il favoreggiamento dell'immigrazione, in quanto stavano impiegando mano d’opera irregolare, mentre altre 4 persone sono state denunciate poiché totalmente irregolari.