Biden spiega il flop con Trump | Al dibattito ero quasi addormentato colpa dei viaggi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Intervenendo durante una raccolta fondi per la campagna elettorale, il presidente si è scusato per la sua mediocre performance, attribuendo laal jet lag: "Non ho ascoltato il mio staff, sono tornato stanco" "Mi sonosul palco.dei". Il presidente Joeparla della sua performance durante ilpresidenziale .