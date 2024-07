Biden Michelle Obama unica alternativa per battere Trump | il sondaggio

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) –è l'tra i possibili sostituiti di Joenella corsa per la Casa Bianca che potrebbeDonald. E' quanto emerge da unReuters/Ipsos, che registra come l'ex first lady – che ha sempre negato di voler scendere in politica – avrebbe un ampio vantaggio sull'ex presidente, il .