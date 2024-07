Basket Mondiali U17 2024 | risultati e classifiche aggiornate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tutto pronto al via della competizione iridata, che si svolge in Turchia dal 29 giugno al 7 luglio. L'Italia si presenta ai nastri di partenza con la voglia di cercare un risultato di prestigio, dopo aver vinto la medaglia d'argento negli ultimi Europei. Ecco, quindi, tutti ie ledei vari gironi deiU17di. TABELLONE E ACCOPPIAMENTIGRUPPO A Spagna 6 pt (3V, 0P) Lituania 5 pt (2V, 1P) Portorico 4 pt (1V, 2P) Filippine 3 pt (0V, 3P) GRUPPO B Stati Uniti 6 pt (3V, 0P) Francia 4 pt (1V, 2P) Cina 4 pt (1V, 2P) Guinea 2 pt (1V, 1P) GRUPPO C Nuova Zelanda 5 pt (2V, 1P) Turchia 5 pt (2V, 1P) Argentina 4 pt (1V, 2P)Italia 4 pt (1V, 2P) GRUPPO D Australia 6 pt (3V, 0P) Canada 5 pt (2V, 1P) Germania 4 pt (1V, 2P) Egitto 3 pt (0V, 3P)QUARTI DI FINALE Venerdì 5 luglio Ore 11:30 – Lituania-Nuova ZelandaOre 14:00 – Stati Uniti-CanadaOre 16:30 – Portorico-ItaliaOre 19:00 – Spagna-Turchia OTTAVI DI FINALE Mercoledì 3 luglio Ore 11:00 – Portorico-Francia 91-84Ore 11:30 – Lituania-Cina 76-70Ore 13:30 – Filippine-Stati Uniti 45-141Ore 14:00 – Spagna-Guinea 77-55Ore 16:00 – Nuova Zelanda-Egitto 85-64Ore 16:30 – Italia-Australia 95-91Ore 18:30 – Argentina-Canada 71-77Ore 19:00 – Turchia-Germania 81-54 1^ GIORNATA Sabato 29 giugno Ore 11:00 – Spagna-Portorico 89-63Ore 11:30 – Lituania-Filippine 107-48Ore 13:30 – Egitto-Australia 82-85Ore 14:00 – Germania-Canada 52-77Ore 16:00 – Cina-Guinea 92-101Ore 16:30 – Stati Uniti-Francia 104-81Ore 18:30 – Argentina-Italia 83-79Ore 19:00 – Turchia-Nuova Zelanda 94-114 Domenica 30 giugno Ore 11:00 – Australia-Germania 74-60Ore 11:30 – Canada-Egitto 72-63Ore 13:30 – Francia-Cina 70-73Ore 14:00 – Guinea-Stati Uniti 49-124Ore 16:00 – Portorico-Lituania 80-95Ore 16:30 – Filippine-Spagna 34-96Ore 18:30 – Nuova Zelanda-Argentina 89-81Ore 19:00 – Italia-Turchia 74-79 Martedì 2 luglio Ore 11:30 – Cina-Stati Uniti 62-146Ore 11:30 – Francia-Guinea 100-70Ore 14:00 – Spagna-Lituania 80-75Ore 14:00 – Filippine-Portorico 53-98Ore 16:30 – Egitto-Germania 71-72Ore 16:30 – Canada-Australia 61-72Ore 19:00 – Argentina-Turchia 51-74Ore 19:00 – Nuova Zelanda-Italia 69-95