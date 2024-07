Basket Gianmarco Pozzecco | Contento per la prestazione della squadra pensiamo al Portorico con fiducia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Buona la prima per l’Ital-, impegnata nel Preolimpico di San Juan. La formazione allenata da coachha interpretato come doveva la prima sfida ampiamente alla propria portata contro il Bahrain, dominando la nazionale asiatica. Un match che non ha avuto storia, come rappresentato dallo score finale di 114-53. Danilo Gallinari e Nicolò Melli sono stati i migliori realizzatoricompagine nostrana con 14 punti a referto. Tanti giocatori in doppia cifra: i 13 punti (oltre a 8 rimbalzi) di Achille Polonara, gli 11 punti di Awudu Abass, Guglielmo Caruso e Giordano Bortolani e i 10 punti di Stefano Tonut. Per il Bahrain Ahmed Haji si è tolto la soddisfazione di chiudere con 12 punti. “All’iniziogara ero un po’ nervoso perché non stavamo giocano bene, cosa che poi abbiamo cominciato a fare.