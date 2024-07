Basket agevole vittoria per l’Italia al Preolimpico | Bahrain travolto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024)passeggia all’esordio neldi San Juan. Aspettando gli impegni più complicati, la squadra di Pozzecco vive quasi come un allenamento la prima con il, dominando la nazionale asiatica. Non c’è davvero mai partita, con gli azzurri che si impongono per 114-53. Nella notte tra giovedì e venerdì (palla a due alle 2.30) il livello si alzerà e servirà una prestazione di livello contro i padroni di casa Porto Rico. Unapermetterebbe aldi chiudere al primo posto nel girone e di evitare con ogni probabilità la semifinale con la Lituania. Danilo Gallinari e Nicolò Melli sono i migliori marcatori degli azzurri con 14 punti. In doppia cifra ci vanno tantissimi azzurri con i 13 punti (anche 8 rimbalzi) di Achille Polonara, gli 11 punti di Awudu Abass, Guglielmo Caruso e Giordano Bortolani e i 10 punti di Stefano Tonut.