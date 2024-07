Banche | Colangelo Accenture ' la banking conference su Sky è per noi un salto quantico'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Milano, 03 lug. - (Adnkronos) - Si è svolta oggi a Milano la decima edizione dell', “Prompt- Reinventare la banca nell'era dell'AI”, per la prima in diretta televisiva sui canali Sky: “Sbarcare in televisione è un unper il nostro mindset”, confessa Massimiliano, responsabile Financial Services diItalia, ai microfoni di Andkronos. In occasione della decima edizione dell', la società ha presentato il modello “Prompt”, una nuova concezione di banca che integra l'intelligenza artificiale su larga scala. La diretta sui canali Sky ha dato anche al grande pubblico l'opportunità di ascoltare il dibattito tra Ceo e top manager delle principali istituzioni finanziarie.