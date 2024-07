Autonomia le Regioni Pd accelerano sul referendum

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La lotta all'differenziata, nel cuore della sinistra rischia seriamente di insidiare quella contro il fascismo. Non si spiega altrimenti l'accanimento contro una riforma che nel 2001 venne inserita nella «Costituzione più bella del mondo» (cit. Roberto Benigni) proprio da un governo a guida Pd. Così come lo era pure quello che nel 2018 approvò le prime intese con alcune. Ma si sa la ragion politica (di parte) vale più della ragion di Stato (di tutti). Ed è così che ieri la segretaria del Pd Elly Schlein ha lanciato la sua crociata laica contro l'differenziata. «Stiamo lavorando con altre forze politiche e sociali per prepararci a raccogliere le firme per ilabrogativo e intanto posso già annunciare che porteremo la richiesta dinei Consigli dellein cui governiamo», ovvero Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Campania.