Atalanta c’è Zaniolo | obiettivo ripetere l’operazione De Ketelaere

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bergamo, 3 luglio 2024 – Domani Niccolòfarà le visite mediche prodromiche alla firma del contratto con l’. Che in serata ha chiuso la lunga e laboriosa di trattativa con il Galatasaray con un’intesa raggiunta su un prestito oneroso da 3 milioni e un riscatto facoltativo intorno ai 18 milioni, più ulteriori 2 milioni di bonus futuri, riscatto che diventerà obbligatorio solo in base ad una serie di condizioni legate alle presenze e al minutaggio del calciatore, ovvero circa il 70% delle presenze complessive stagionali. Affare fatto per la Dea che, esattamente come un anno fa con De, porta a casa il giocatore che voleva per una cifra minima e avrà poi un anno per valutare se riscattarlo. Decisiva nella trattativa la forte volontà del giocatore di venire a Bergamo, per essere allenato da Gasperini e potersi misurare per la prima volta con la Champions: l’attaccante ligure, che ha compiuto 25 anni due giorni fa, arriva in nerazzurro in cerca di rilancio dopo tre stagioni sotto tono tra Roma, Galatasaray e Aston Villa con appena 10 gol realizzati.