Ascoli riprende in video i ragazzi feriti Uomo nei guai dopo l’incidente | Ma alla tv si vedono sempre

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Ha ripresoe preoccupati, soffermandosi su una ragazza sanguinante: infine ha diffuso su internet ilfatto col proprio smartphone. Nei confronti del 69enne diieri è iniziato il processo nel quale sono parte civile tre persone, gli occupanti dell’auto incidentata che aveva fotografato, assistiti dall’avvocato Sabrina Furone. L’avvocato Alessandro Angelozzi, difensore dell’imputato accusato di violazione della privacy, ha chiesto in avvio di udienza di essere processato con rito abbreviato che, in caso di sentenze di colpevolezza, garantisce lo sconto di pena di un terzo.stradale è avvenuto il 3 luglio 2023 lungo la superstrada-Mare fra le uscite di Monteprandone e Monsampolo in direzione monti.