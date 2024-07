Antonucci può arrivare in prestito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Anthony Partipilo del Parma è il sogno un po’ di tutte ma non sarebbe alla portata del Cesena. Il primo innesto che, invece, può davverosubito, sembra sempre più essere Mirko, rientrato allo Spezia daldi Cosenza. Il Cesena si assicurerebbe le prestazioni del fantasista romano, però, in. Le parti stanno trattando e sarebbero anche molto vicine all’accordo. Classe 1999, è stato acquistato dallo Spezia un anno fa per poco meno di due milioni, 19 presenze e un gol, per poi passare inal Cosenza dove è sceso in campo 13 volte andando a segno solo una volta. L’annata migliore perquella precedente, al Cittadella, 36 partite e 11 reti., poi, ha lo stesso agente del difensore croato Stipe Vulikic (23 anni) che pure è entrato nel mirino del Cesena, anche se dopo che il Perugia ha sparato alto – un milione di euro – questa pista pare si sia raffreddata.