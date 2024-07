Antonio Banderas in Cult Killer di Jon Keeyes | ecco una clip esclusiva

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo essere stato presentato in anteprima italiana al Filming Italy Sardegna Festival 2024, arriverà nelle sale cinematografiche a partire dall’11 lugliodiretto da Jon. Un cupo crime thriller ricco di inganni, bugie e corruzione (di cui vi mostriamo unain) con eroi imperfetti che cercano di superare il peggio dell’umanità. Protagonisti di questo crime,e Alice Eve che si troveranno ad indagare sull’omicidio di un investigatore privato che li porterà a scoprire una verità inaspettata. Verità che gli farà stringere un’alleanza con il, pur di risolvere il caso. Tra sorprese continue e flashback del passato dovranno affrontare anche i propri demoni personali, come eroi imperfetti sempre in bilico tra il bene e il male.