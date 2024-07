Al memorial Fontana alla Meridiana avanti i big e la pattuglia di italiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Emozioni e buon tennis a beneficio di pubblico e addetti ai lavori. Prende quota, al Club Ladi Casinalbo, il "Modena Challenger ATP 75", 40°Eugenio, 2° Trofeo Assoservizi Group srl. Tanti i giovani, e tanti gli, che si stanno mettendo in mostra a confermare il valore del torneo, da sempre occasione di visibilità per i talenti emergenti. Tra questi Gabriele Piraino (7-6 6-3 su Francesco Forti), Enrico Della Valle (6-1 1-6 6-4 sullo spagnolo Merida) e Marcello Serafini (6-4 6-3 su Zapata Miralles) che accedono al secondo turno e Jacopo Berrettini, che ha confermato il buon momento d superando 6-3 6-2 Raul Brancaccio.i big, il peruviano Gonzalo Bueno e sia il suo connazionale Varillas che lo spagnolo Roca e la testa di serie numero 3 Droguet, facendosi strada dentro un tabellone non privo di insidie anche per i favoriti (out la testa di serie numero 2, Tirante, battuto da Collarini) e che premia chi osa.