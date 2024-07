Accusa falsi dati su emissioni di CO? per ingiusto profitto di Acciaierie d’Italia | dieci indagati Guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Inchiesta della procura della Repubblica di Taranto. Perquisizioni in corso fra Puglia ed altre regioni a carico dipersone, l’ipotesi diè quella di false attestazioni in merito a certificati CO2. L’ipotesi è che sia stato procurato un indebitoadche è attualmente in amministrazione straordinaria. L'articolosudi CO? perdi di proviene da Noi Notizie.. .