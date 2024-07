A2 maschile Banca Macerata resta il preparatore Gianluca Paolorosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilatletico(foto) è stato confermato dalla Volleyed è pronto per iniziare il settimo anno in biancorosso. Già ha fornito ai giocatori esercizi e consigli per arrivare pronti alla preparazione di inizio stagione. "Lo scorso anno – ricorda – ho cominciato a luglio ad assegnare ai ragazzi i primi lavori, quest’anno sono partito da giugno con un esercizio a settimana da svolgere, con spiegazioni e video. La stagione di pallavolo si divide tra un periodo di grande intensità durante il campionato e poi una lunga pausa. È fondamentale per gli atleti tenersi in forma in questa fase e coach Castellano ci tiene particolarmente ad avere giocatori pronti a lavorare quando comincia la preparazione". Con Maurizio Castellano la collaborazione è cominciata lo scorso campionato e ha portato cambiamenti nella metodologia di lavoro, con risultati positivi.